Raubüberfall auf Frau in Bonn: Polizei sucht diesen Mann

Raubüberfall auf Frau in Bonn

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Bonner Polizei einen jungen Mann. Er wird verdächtigt, eine 29-jährige Frau beraubt und geschlagen zu haben.

Der Raub geschah am am 1. Oktober 2016 gegen 6.10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Tannenbusch-Süd: Der Täter raubte einer 29-Jährigen das Handy. Dabei soll er sie durch Schläge ins Gesicht verletzt haben, berichtet die Polizei. Anschließend lief er mit seiner Beute davon.

Täter und Opfer waren zuvor unabhängig voneinander aus der S-Bahn ausgestiegen. In der Bahn war der Tatverdächtige von den installierten Kameras aufgenommen worden.

FOTO: Polizei Bonn

Die Polizei bittet Zeugen, die den jungen Mann auf den Fotos erkennen, sich bei der Polizei Bonn unter Telefon 0228/150 zu melden.

