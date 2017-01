Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchen Ermittler nach zwei Männern. Sie stehen im Verdacht, 2012 in Aachen und 2015 in Düren Banken überfallen zu haben.

In beiden Raubüberfällen gingen die Täter laut Polizei ähnlich vor: Einer der Täter soll sich vor oder während der Öffnungszeiten in die Bank geschlichen und dort versteckt haben. Dann soll er am nächsten Tag den ersten Angestellten, der die Bank betrat, abgepasst und ihn gezwungen haben, den Inhalt der Kassen herauszugeben. Die Täter sollen bei den Überfällen technische Hilfsmittel wie Videoübertragungstechnik und schlüsselähnliche Werkzeuge genutzt haben.

Nach dem Überfall auf die Sparkasse in Düren-Lendersdorf am 25. September 2015 wurde ein Phantombild von einem der Täter angefertigt. Wie die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt (LKA) in NRW mitteilten, wird als Mittäter der 46 Jahre alte Rahim Direkci verdächtigt. Er war 2007 aus dem Gefängnis in Krefeld geflohen.

Die Verdächtigen sollen laut LKA möglicherweise weitere Banküberfälle in Bad Münster am Stein-Ebernburg und Kirchen (Sieg) in Rheinland-Pfalz sowie in Augsburg in Bayern begangen haben.

Für Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung der Täter führen, sind bis zu 61.500 Euro ausgesetzt. Hinweise werden im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf unter der Rufnummer 0211/939-4505 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

