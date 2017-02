Frechen: Polizei sucht Tankstellenräuber

Die Polizei sucht einen Mann, der im Januar eine Tankstelle in Frechen überfallen haben soll. Es wurden Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Überfall habe sich laut Polizei am 19. Januar gegen 22.50 Uhr an einer Tankstelle auf der Kölner Landstraße ereignet. Ein maskierter Mann habe die Tankstelle mit einer Pistole bewaffnet betreten. Die beiden Angestellten der Tankstelle, ein 56-jähriger Mann und eine 63 Jahre alte Frau hätten sich in einen angrenzenden Raum zurückgezogen.

Als die Angestellten später in den Verkaufsraum zurückkehrten, war der Täter verschwunden. Gestohlen hatte er offenbar nichts.

Die Polizei sucht den Mann. Er sei mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen, habe eine schwarze Jacke mit hellem Fellkragen getragen und habe eine weiße, unbedruckte Plastiktüte bei sich gehabt. Seine helle Hose habe bis zu den weißen Sportschuhen einen dunklen Seitenstreifen gehabt.

Die nun veröffentlichten Fotos zeigen einen Unbekannten, der im Verdacht steht, an dem versuchten Raubüberfall beteiligt zu sein. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 02233 52-0 oder jede Polizeidienststelle.

(lsa)