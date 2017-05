Ein Polizist hat sich durch einen Schuss aus seiner eigenen Waffe verletzt. Wie sich der Schuss beim Gehen lösen konnte, muss nun untersucht werden.

Ein Polizist auf Streife in Recklinghausen ist von einer Kugel aus seiner eigenen Waffe ins Bein getroffen und verletzt worden. Wie sich der Schuss am Samstag lösen konnte, war zunächst völlig unklar. "Wir schließen einen technischen Defekt nicht aus", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen sollen am Dienstag weiter gehen, hieß es am Montag.

Der 24-Jährige sei mit einem Kollegen zu Fuß unterwegs gewesen, als es plötzlich knallte. Der Beamte musste an Ort und Stelle behandelt und dann in einem Krankenhaus operiert werden. Unbeteiligte seien nicht in Gefahr gewesen.

