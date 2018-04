Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen mehr als tausend Beamte der Bundespolizei deutschlandweit Wohnungen und Geschäftsräume im Rotlichtmilieu - auch in NRW.

Bei dem Einsatz gegen das Organisierte Verbrechen geht es unter anderem um den Verdacht des Menschenhandels und der Zwangsprostitution. "Der Einsatz richtet sich gegen Schleusung, Zwangsprostitution und Ausbeutung. Auch die GSG9 ist beteiligt", teilte die Bundespolizei Koblenz via Twitter mit.

Unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main werden auch mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht, darunter zwei in Düsseldorf. Es handelt sich um den bislang größten Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei.

