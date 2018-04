Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen mehr als tausend Beamte der Bundespolizei deutschlandweit Wohnungen und Geschäftsräume im Rotlichtmilieu. Schwerpunkt der Aktion ist NRW. In Siegen gab es mehrere Festnahmen. Von Stefani Geilhausen und Laura Sandgathe, Düsseldorf

Bei dem Einsatz gegen das Organisierte Verbrechen geht es unter anderem um den Verdacht des Menschenhandels und der Zwangsprostitution. "Der Einsatz richtet sich gegen Schleusung, Zwangsprostitution und Ausbeutung. Auch die GSG9 ist beteiligt", teilte die Bundespolizei Koblenz via Twitter mit.

Unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main werden auch mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht, darunter zwei in Düsseldorf. Dabei handelt es sich um eine Privatwohnung und ein Bordell. In keiner der Einrichtungen traf die Polizei illegale Prostituierte an.

In Siegen habe es mehrere Festnahmen gegeben, sagte Christian Altenhofen, Sprecher der Bundespolizei Koblenz, unserer Redaktion. Dort sitzt der Kopf der Menschenhändlerbande, gegen die die Polizei vorgeht. Nach Informationen unserer Redaktion gab es zudem Einsätze in Dortmund, Gelsenkirchen und Bonn.

Hauptbeschuldigte ist nach Angaben der Bundespolizei eine 59 Jahre alte Frau aus Thailand, die in Siegen wohnt und dort verhaftet wurde. Allein dort seien zwei Haftbefehle vollstreckt und acht Menschen vorläufig festgenommen worden. "Aber es werden noch mehr werden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei an diesem Einsatzort.

Durchsuchungen in zwölf Bundesländern

"Wir durchsuchen derzeit 62 Einrichtungen in zwölf Bundesländern", sagte Altenhofen weiter. Es handelt sich um den bislang größten Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei. Es gehe um gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution. Es gebe mehrere Haftbefehle.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa gelte die Aktion vor allem einer Bande im Rotlichtmilieu, deren Kern aus 15 bis 20 Personen deutscher und thailändischer Nationalität bestehen soll. Ihnen werde unter anderem Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Ausbeutung von Prostituierten vorgeworfen, sagte der Sprecher in Siegen. Die mutmaßlichen Täter sollen mehrere Hundert Frauen und Transsexuelle aus Thailand nach Deutschland eingeschleust haben, um sie zur Prostitution zu zwingen. Die mutmaßlichen Täter hätten nach bisherigen Ermittlungen einen siebenstelligen Betrag eingenommen. Durchsuchungen laufen demnach in Bordellen und Massagestudios.

Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland erklärte, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel zwei und in Sachsen drei Objekte durchsucht. Die Aktion soll noch mindestens bis zum Mittag andauern.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.