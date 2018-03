Großrazzia bei "Osmanen Germania" in NRW

Durchsuchungen in Duisburg und Köln

Bei einer großangelegten Razzia durchsucht die Polizei derzeit Räume des Rockerclubs "Osmanen Germania". Auch in Essen, Duisburg, Köln, Hilden und Radevormwald sind Beamte im Einsatz. Die Polizei wolle die Strukturen und Aktivitäten des Clubs aufklären.

Das Bundesministerium des Inneren habe die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg gebeten, bei Ermittlungen gegen den Verein "Osmanen Germania Boxclub" zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 6 Uhr läuft die Großrazzia in Essen, Duisburg, Herten, Hilden, Bergisch Gladbach, Köln, Bottrop, Gelsenkirchen, Marl, Bochum, Recklinghausen, Plettenberg, Werdohl, Lüdenscheid, Witten, Bergneustadt, Wuppertal, Radevormwald, Wenden, Siegen, Gladbeck, Ahlen und Lengerich.

Insgesamt werden 41 Objekte durchsucht. Teilweise sind Spezialeinsatzkräfte im Einsatz, weil einige der Rocker als gefährlich eingeschätzt werden.

Rocker mit Verbindungen in die Türkei

Laut Polizei will man mithilfe der Razzia die Vereinstrukturen und -aktivitäten des Rockerclubs aufklären. Um die Durchsetzung eines Vereinsverbots gehe es hingegen nicht. Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Details bekannt geben.

Die Rockergruppe "Osmanen Germania" steht nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP und zum Umfeld des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Gruppierung vertrete türkisch-nationalistische und rechtsextremistische Positionen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hatte es geheißen, die Polizei setze mit der Razzia ein Vereinsverbot durch. Das war nicht korrekt, um die Durchsetzung eines Vereinsverbots geht es laut Polizei ausdrücklich nicht. Wir haben den Text korrigiert.

