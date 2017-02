später lesen Hintergründe unklar Frau stirbt nach Bluttat in Recklinghausen Teilen

In Recklinghausen soll eine Frau am Mittwoch an den Folgen eines Messerstichs gestorben sein. Die Polizei soll einen Tatverdächtigen festgenommen haben.