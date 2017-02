später lesen Ex-Mann festgenommen Frau stirbt nach Messerangriff in Recklinghausen Teilen

2017-02-02

In Recklinghausen ist eine Frau am Mittwoch an den Folgen mehrerer Messerstiche gestorben. Ihr Ex-Mann ist dringend tatverdächtig, die Polizei nahm ihn fest.