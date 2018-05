später lesen Volksfest in Bonn Weiterer Verdacht auf sexuellen Übergriff bei "Rhein in Flammen" FOTO: Marek Majewsky/dpa FOTO: Marek Majewsky/dpa 2018-05-07T19:23+0200 2018-05-08T07:01+0200

Nach dem Feuerwerksfest "Rhein in Flammen" am Wochenende geht die Polizei einem weiteren Verdacht auf einen sexuellen Übergriff nach. Eine 18-Jährige soll in der Warteschlange unsittlich berührt worden sein.