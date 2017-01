später lesen Rhein-Ruhr-Zentrum Gericht verbietet Sonntags-Shopping in Mülheim Teilen

Twittern





2017-01-06T15:05+0100 2017-01-06T15:05+0100

Die Geschäfte des Rhein-Ruhr-Zentrums in Mülheim müssen am kommenden Sonntag geschlossen bleiben. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht untersagte am Freitag den geplanten verkaufsoffenen Sonntag.