Die besten Schlitten- und Rodelpisten in NRW Rodelstrecken sind in der Region rar gesät. Auf ein ausgelassenes Schlittenvergnügen müssen Kinder und Erwachsene aber dennoch nicht verzichten. Rodeln am Brodtberg in Remscheid Wenn man in Remscheid Rodeln oder sogar bei genug Schnee Skifahren möchte, ist der Hang am Brodtberg genau richtig. Mit 378 Metern ragt der Berg so hoch empor wie keine andere Erhebung in Remscheid. Der Hang verfügt sogar über Skilift, der allerdings nur bei sehr guter Wetterlage geöffnet hat und anfällig für Defekte ist. Wintersportler sollten also auch bereit sein, den Hang selbst zu überwinden.

Rodelspaß auf dem Monte Clamotte in Mönchengladbach Die beste Rodel-Stelle in Mönchengladbach ist am Rheydter-Müllberg im Stadtwald. Als Trümmerberg und im Volksmund als "Monte Clamotte" bezeichnet ist er nicht nur die höchste Erhebung Mönchengladbachs, sondern mit einer Höhe von mehr als 63 Metern auch der höchste Trümmerberg Deutschlands. Die Adresse lautet Dahlener Straße 574 41239 Mönchengladbach

Rodeln am Kaiserberg in Duisburg Bereits seit den 60er Jahren rodeln hier die Kinder um die Wette. Direkt an der Sedanwiese ist außerdem noch ein Kinderspielplatz. Die Adresse lautet: Carl-Benz-Straße/ Mülheimer Straße 47058 Duisburg

Neuss als Rodelparadies Am Wasserturm in Neuss kommen Rodel-Fans in jedem Alter auf ihre Kosten, denn hier am alten Rosengarten ist für jeden etwas dabei:steile Abfahrten oder kleine Hügel für Anfänger - der Weg dorthin lohnt sich für jeden Schlittenfahrer", finden unsere Testerinnen. Außerdem ist die Erreichbarkeit ausgesprochen gut. Auch am Reuschenberger Busch in Neuss können Rodler richtig Gas geben. Bei der ersten Abfahrt braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen Mut, da es doch recht steil hinunter geht.

Rodeln in Düsseldorf In dem Teil des Parks, der an Kaiser- und Inselstraße grenzt, ein kleines Stück hinter dem Spielplatz gelegen befindet sich der Napoleonshügel. Weil der langgestreckte Hügel nicht zu steil ist, lockt er auch Eltern mit kleinen Kindern an.

Wo die Graf-Recke-Straße auf die Ernst-Poensgen-Allee stößt, führt ein Weg hoch zu einer Rodelbahn, die sogar im Stadtplan eingetragen ist. Allerdings verlangt die reizvolle Abfahrt am Grafenberger Wald schon einiges Können. Wer die kurvige enge Strecke zwischen Bäumen und Baumstümpfen sicher bewältigen will, muss gut bremsen und lenken können.

Was der Anfängerhügel für Skifahrer ist, ist die Hundewiese in Gerresheim für Schlittenfahrer. Die weite ebene Fläche ist nur leicht abschüssig, aber immerhin so viel, um genügend Fahrt zu bekommen. Am Schluss erwartet die Rodler eine kleine Sprungschanze.