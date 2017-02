später lesen Bauarbeiter schwer verletzt Baugerüst an Uni Bochum bricht in sich zusammen FOTO: Philipp Leske/ ANC-NEWS 2017-02-15T15:46+0100 2017-02-15T15:46+0100

In Bochum sind am Mittwochvormittag zwei Männer schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein Baugerüst am Unigebäude ist in sich zusammengebrochen.