Ein unbekannter Mann soll am Mittwoch eine Frau in der S1 zwischen Bochum und Dortmund sexuell belästigt haben. Er soll sie angestarrt und sich dabei selbst befriedigt haben. Die Polizei sucht den Mann und bittet um Hinweise.

Die 32-jährige Bochumerin war gegen 8.45 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof in die S1 in Richtung Dortmund gestiegen, teilte die Bundespolizei mit. Wenig später nahm der Unbekannte ihr schräg gegenüber Platz. Er soll sie fortwährend angestarrt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Als die Frau demonstrativ ihr Handy ans Ohr hielt, setzte sich der Mann in ein anderes Abteil.

Der Verdächtige soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war sehr schlank, hatte schwarze, kurze Haare, einen Dreitagebart und dunkle Augen. Der Mann soll arabisch ausgesehen haben und eine hellgraue Jogginghose und eine braun-rote Steppjacke getragen haben.

Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4120 um Zeugenhinweise.

(lsa)