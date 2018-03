Schadstoff-Belastung: Umwelthilfe klagt gegen weitere NRW-Städte

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat nach eigenen Angaben bundesweit elf weitere Städte wegen nicht eingehaltener EU-Grenzwerte für saubere Luft verklagt. Es trifft vier Städte aus NRW.

Betroffen sind die nordrhein-westfälischen Kommunen Dortmund, Bochum, Düren und Paderborn. Ziel der Klagen sei es, in den Städten durch kurzfristig wirksame Maßnahmen wie Fahrverbote eine schnellstmögliche Einhaltung der Luftqualitätswerte zu erreichen, teilte die Organisation am Donnerstag in Berlin mit.

Die betroffenen Städte hätten nach amtlichen Messungen im Jahr 2016 eine besonders hohe Stickstoffdioxid-Belastung von durchschnittlich mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter aufgewiesen, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt klagt die Umwelthilfe damit derzeit gegen 28 Städte. Die neuen Klagen betreffen neben den vier nordrhein-westfälischen Städten, sechs Kommunen in Baden-Württemberg und das hessische Offenbach.

(sef/lnw)