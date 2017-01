Bonn: Schäferhund beißt Frau ins Gesicht – Halter flüchtet

Eine Fußgängerin ist in Bonn-Beuel von einem freilaufenden Schäferhund ins Gesicht gebissen worden. Der Halter flüchtete mit dem Tier, ohne ihr zu helfen. Jetzt hat die Frau im Internet Fotos von ihren Verletzungen veröffentlicht, um die Polizei bei der Fahndung zu unterstützen.

"Meine Lippe, meine Wange und meine Nase sind offen, ein 2 Euro großes Stück meiner Wange hat er heraus gebissen, meine Brust ist verletzt und ich habe ein Hämatom in der Größe einer Orange an meinem Handgelenk", schreibt die 27-Jährige in einem öffentlichen Facebook-Post. Dazu zeigt sie Fotos ihrer schlimmen Verletzungen.

Pegah Jahanmiri wurde nach eigener Aussage vor wenigen Tagen von einem Schäferhund in Bonn-Beuel angefallen und mehrfach gebissen. Als sie 23.45 Uhr am Donnerstagabend auf der Siegburger Straße in Höhe Bröltalbahnweg zu Fuß entlang ging, soll ein unangeleinter Schäferhund auf sie zugesprungen sein und sie gebissen haben. Er soll erst von ihr abgelassen haben, als sie sich zur Wehr gesetzt habe.

Hallo Zusammen, gestern Abend, den 12.01.2017 gegen 23:45 Uhr wurde ich von einem Schäferhund ins Gesicht gebissen. Der... Posted by Pegah Jahanmiri on Freitag, 13. Januar 2017

Der mutmaßliche Hundebesitzer soll sich mit dem Tier in Richtung Mirecourtstraße entfernt haben, ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern. "Ich musste mir selber einen Krankenwagen rufen um behandelt zu werden", schreibt Jahanmiri auf Facebook. Ihr Hilferuf wurde innerhalb von zwei Tagen fast 6000 Mal geteilt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum mutmaßlichen Hundehalter machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

schlanke Statur

blonder Kurzhaarschnitt

bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke

Der Schäferhund soll schwarz gewesen sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

