Die Polizei geht davon aus, dass den Schüssen in Oer-Erkenschwick am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei verfeindeten Gruppen vorausgegangen ist. Vier Männer wurden dabei verletzt. Die Polizei fahndet nach mehreren Beteiligten. Sie könnten bewaffnet sein.

Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend vor einem Betrieb in der Kleinstadt im Kreis Recklinghausen waren Polizeiangaben zufolge etwa 20 Menschen dabei, die zwei verfeindeten Gruppen angehörten. Warum es zu dem Streit kam, ist unklar. Die Gruppen gingen mit Schlagwerkzeugen aufeinander los. Dann zog ein Beteiligter laut Polizei eine Waffe und gab mehrere Schüsse ab. Anschließend flüchtete er.

Zehn Männer wurden laut Polizei noch vor Ort in Gewahrsam genommen. In welcher Form sie in den Streit verwickelt sein könnten, ist noch unklar.

Polizei warnt vor Flüchtigen

Die Polizei fahndet nach dem Mann, der geschossen hat, sowie nach weiteren Beteiligten. In der Nacht war ein Großaufgebot an Einsatzkräften in der Stadt unterwegs. Neben einer Hundertschaft setzte die Polizei auch ein Spezialeinsatzkommando und einen Hubschrauber ein. Die Suche dauert am Mittwochmorgen an. Die Polizei warnt, dass die Flüchtigen bewaffnet sein könnten.

Durch die Schläge und Schüsse wurden vier Männer verletzt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei von ihnen sind schwer verletzt und befinden sich auch am Mittwoch noch im Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind nicht lebensgefährlich.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Ein Video, das die Schießerei zeigen soll und im Internet kursiert, werde geprüft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

