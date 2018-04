später lesen Nahe der Schlossbrücke in Mülheim Suche in der Ruhr nach vermisster Person FOTO: dpa, soe FOTO: dpa, soe 2018-04-23T06:23+0200 2018-04-23T12:02+0200

Rettungskräfte haben am Sonntag vergeblich nach einem hilflosen Menschen in der Ruhr gesucht. Zuvor soll der Mann oder die Frau von der Schlossbrücke in Mülheim an der Ruhr in den Fluss gesprungen sein.