Am Samstag, 11. Februar 2017, sind Rheinland und Ruhrgebiet unter einer weißen Schneedecke aufgewacht. Unsere Leser haben uns Fotos geschickt. Die schönsten gibt es hier.Autos, Häuser, Bäume unter einer Schneedecke versteckt: dieses Foto schickte uns eine Leserin aus Düsseldorf-Oberrath. weniger

Am Samstag, 11. Februar 2017, sind Rheinland und Ruhrgebiet unter einer weißen Schneedecke aufgewacht. Unsere Leser haben uns Fotos geschickt. Die schönsten gibt es hier. Autos, Häuser, Bäume unter einer Schneedecke versteckt: dieses Foto schickte uns eine Leserin aus Düsseldorf-Oberrath.

Diese tolle Landschaft fotografierte Julia Feini in Neuss. weniger

Diese tolle Landschaft fotografierte Julia Feini in Neuss.

Blick auf den verschneiten Garten von Heike Nagel in Viersen. weniger

Blick auf den verschneiten Garten von Heike Nagel in Viersen.

Verschneite Morgenstimmung in Hellerhof. weniger

Verschneite Morgenstimmung in Hellerhof.

An der Kö wagten sich am Morgen schon die ersten Autofahrer auf die verschneiten Straßen. weniger

An der Kö wagten sich am Morgen schon die ersten Autofahrer auf die verschneiten Straßen.

So sah es am Morgen in Düsseldorf-Gerresheim aus. Danke für das Foto, Dominique Lauter.