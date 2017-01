Am 2. Januar 2017 hat es zum ersten Mal in diesem Winter in der Region geschneit. Vielerorts blieb nur eine dünne Schneeschicht liegen. Unsere Leser haben mit Fotos dokumentiert, wieviel Schnee wo in der Region gefallen ist. Dieses Bild hat unsere Leserin Margit Tiede in Hilden gemacht. Sie lobt den Streudienst, der vor sieben Uhr schon im Einsatz war.

