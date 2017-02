Über dem Rheinland sind in der Nacht zu Samstag einige Zentimeter Schnee gefallen. Bis zum Mittag kann es weiter schneien, auch im Ruhrgebiet und in Westfalen können Flocken fallen. Meteorologen warnen vor Glätte.

Über die Region hat sich am Morgen eine weiße Schneedecke gelegt. Beschert hat sie laut dem Deutschen Wetterdienst ein Hoch über Nordeuropa, das kalte Luft nach NRW schickt. Zusammen mit einem Höhentief über Belgien und Norfrankreich, das feuchte Luft mit sich bringt, ist es für den erneuten Wintereinbruch verantwortlich.

Den Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird es den Vormittag über auch in tiefen Lagen weiter schneien - zwischen einem und drei Zentimeter sind möglich. Bis zum Nachmittag zieht der Schnee weiter nach Westfalen, im Rheinland geht er in Regen über.

Der DWD hat für NRW eine Glätte-Warnung herausgegeben. Bis Samstag, 11 Uhr, muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. (Hier gibt es Tipps zum Fahren bei Glätte.)

Bislang keine schweren Unfälle

Am Samstagmorgen gab es in der Region mehrere wetterbedingte Unfälle. In Düsseldorf habe es einige kleine Unfälle mit Sachschaden gegeben, sagte ein Sprecher. Die Zahl sei aber nicht ungewöhnlich hoch - der Sprecher führte die ruhige Lage auf das Wochenende zurück. In Uedem im Kreis Kleve kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem vorderen Teil in einen Graben. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Die Bonner Polizei berichtete von drei Unfällen im Linksrheinischen, bei denen es aber jeweils nur Blechschäden gab. In Düsseldorf-Oberkassel kam ein Transporter derart unglücklich von der Straße ab, dass er auf einen Zaun auffuhr.

In der Nacht zum Sonntag kann bis zum Morgen weitere Schnee fallen, die Meteorologen erwarten bis zu fünf Zentimeter. Auch dann müsse wieder mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden.

