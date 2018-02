Berufsverkehr in NRW

Die neue Woche startet in NRW mit eisigen Temperaturen und vielerorts mit leichtem Schneefall. Die Straßen können glatt sein. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen, auf vielen Autobahnen gibt es Stau.

Über 250 Kilometer Stau meldet der WDR gegen 7.45 Uhr für NRW. Auf der A1 in Richtung Köln zwischen dem Westhovener Kreuz und Gevelsberg etwa staut es sich auf 15 Kilometern. Auf der A3 in Richtung Köln staut es sich zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Kreuz Hilden auf 15 Kilometern.

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Haan-Ost sind es 20 Kilometer. Auch in die Gegenrichtung zwischen Haan-West und Wuppertal Elberfeld brauchen Autofahrer bei 15 Kilometern Stau auf der A46 viel Geduld.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz NRW vor Glätte, die Warnung gilt bis 12 Uhr. In einigen Teilen des Landes, wie beispielsweise im Raum Düsseldorf, könne es zudem im Laufe des Vormittages immer wieder schneien. Hier lesen Sie, wie Sie bei Winterwetter sicher Auto fahren.

Es war die bislang kälteste Nacht des Winters in Nordrhein-Westfalen: Der Tiefstwert für NRW wurde in Lippstadt-Bökenförde (Kreis Soest) gemessen - dort sank das Thermometer auf minus 12,5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Nach Angaben des DWD bleibt es vorerst winterlich: Der Himmel bleibt am Montag bewölkt. Es gibt den Meteorologen zufolge leichten Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen -4 und -1 Grad, im Bergland -8 bis -4 Grad. Dazu weht ein kalter Wind.

In der Nacht zu Dienstag kann zwischen Ostwestfalen und dem Sauerland sowie in der Eifel örtlich etwas Schnee fallen. Die anderen Regionen bleiben voraussichtlich niederschlagsfrei. Am Dienstagvormittag könne dann aber erneut auch im Rheinland Schnee fallen.

