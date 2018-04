später lesen 22-Jähriger in Lebensgefahr Schüsse in Wohnung in Westerkappeln 2018-04-03T10:26+0200 2018-04-03T11:41+0200

Am Ostermontag hat es in einer Wohnung in Westerkappeln bei Rheine eine Schießerei gegeben. Dabei wurde der Mieter schwer verletzt, er schwebt in Lebensgefahr. Was genau in der Wohnung passierte, ist noch unklar.