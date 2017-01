später lesen Hemer im Sauerland Schule und Kita wegen Hepatitis-A geschlossen FOTO: AP Teilen

Eine Schule und eine Kindertagesstätte in Hemer sind wegen Hepatitis A vorübergehend geschlossen worden. In den beiden Einrichtungen in der Stadt bei Iserlohn im Sauerland war jeweils eine Erkrankung bemerkt worden. Schule und Kita sind deshalb seit Montag und bis Freitag geschlossen.