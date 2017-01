Ein 27 Jahre alter Lastwagenfahrer ist auf der A1 bei Schwerte von einem anderen Lastwagen überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige habe am Donnerstagabend kurz hinter der Ausfahrt Schwerte auf dem Standstreifen angehalten, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dann habe er das Fahrzeug verlassen, um ein Problem an seinem Auflieger zu kontrollieren.

Dort habe ihn der andere Lastwagen erfasst. Warum dieser Lastzug von der Fahrbahn abkam, war am Freitagmorgen noch unklar. Der zweite Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.

