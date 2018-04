Zu Sekten und esoterischen Strömungen gibt es in Nordrhein-Westfalen weiterhin großen Beratungsbedarf. Der Verein Sekten-Info NRW registrierte im vergangenen Jahr insgesamt 954 Anfragen und ausführliche Beratungen.

Das waren fast so viele wie 2016 , damals waren es 963. In rund einem Fünftel aller Fälle ging es um Esoterik wie etwa Engelseminare, Wahrsageangebote oder Geistheilung. An zweiter Stelle standen Anfragen und Beratungen zu fundamentalistischen Gruppen vor allem aus dem christlichen Bereich.

Mehr Anfragen als in den Vorjahren habe es zu den Zeugen Jehovas gegeben, teilte der Verein am Freitag in Essen mit.

