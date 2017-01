Die Polizei hat am Dienstag das Haus eines Mannes in Selm bei Unna durchsucht, der der Reichsbürgerbewegung nahe stehen soll. Es wurden mehrere Waffen sichergestellt.

Laut Polizei war dem 53-jährigen Selmer in der Vergangenheit eine so genannte Waffenbesitzkarte erteilt worden. Mittlerweile wurde ihm die Erlaubnis, Waffen zu besitzen, jedoch entzogen. Deshalb sollte der Mann innerhalb einer ihm gesetzten Frist nachweisen, dass er seine Waffen abgegeben hatte.

Diesen Nachweis erbrachte der Mann nicht. Deshalb führte die Polizei am Dienstag eine Durchsuchung durch. Da der beschuldigte Selmer sich laut Polizei selbst als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit bezeichnen und die Existenz und das Rechtssystem der Bundesrepublik ablehnen soll, wie es die Anhänger der so genannten Reichsbürgerbewegung tun, wurde der Einsatz unter erhöhter Eigensicherung vorgeplant. Unter Beteiligung von Kräften der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten durchsuchte die Polizei das Wohnhaus des Beschuldigten sowie ein Geschäftsgebäude.

Der 53-Jährige soll dabei Widerstand geleistet haben, weshalb die Einsatzkräfte ihn in Gewahrsam nahmen. Dabei wurde er verletzt, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei stellte mehrere Waffen sicher, darunter auch eine Langwaffe, für die der Mann keine Erlaubnis hatte. Die Ermittlungen dauern an, auch weil die Beamten die ursprüngliche Waffenbesitzkarte des Selmers nicht fanden.

