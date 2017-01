später lesen Duisburg, Essen, Dortmund Einsatzkräfte bei Silvesterfeiern mit Böllern beworfen FOTO: Arton Krasniqi Teilen

2017-01-01

In mehreren Städten in der Region hat es in der Nacht Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gegeben. Unter anderem in Duisburg, Essen und Dortmund wurden sie mit Feuerwerkskörpern beworfen. Ein Feuerwehrmann wurde dabei verletzt.

