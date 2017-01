Die Silvesternacht ist in der Region weitgehend ohne größere Einsätze verlaufen. Die Polizei war in vielen Großstädten mit aufgestocktem Personal vor Ort. Die Ereignisse im Überblick.

In Mönchengladbach gab es bis zum Morgen 147 Polizeieinsätze, von denen 53 mit Silvesterfeiern in Zusammenhang standen. "Das waren kleinere Vorfälle, zum Beispiel gab es einen Balkonbrand und einen Streit vor einer Diskothek", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Für Krefeld und Neuss meldete die Polizei keine besonderen Vorkomnisse - "alles ruhig hier bei uns", sagte ein Sprecher der Neusser Polizei. In Leverkusen gab es in der Nacht einen Unfall mit einem Streifenwagen.

In Viersen gab es laut Polizei insgesamt 29 Polizeieinsätze mit Bezug zum Jahreswechsel. Das waren deutlich weniger als im vergangenen Jahr, als es noch 50 Einsätze gegeben hatte. Neben Störungen durch Pyrotechnik ging es um Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Randalierer und Körperverletzungen. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt. Die Polizei nahm zwei Personen in Gewahrsam.

In der Dortmunder Innenstadt wurden aus einer Gruppe von etwa Tausend Menschen nach Mitternacht einzelne Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei und in die Menschenmenge geworfen, woraufhin die Einsatzkräfte einschreiten mussten. Die Polizei nahm Personalien auf und erteilte Platzverweise. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen. Anschließend löste sich die Menschenmenge, die nicht nur aus Männern, sondern auch aus vielen Familien mit Kindern bestanden hatte, schnell wieder auf. Die Polizei meldete außerdem mehrere Körperverletzungen.

In Köln (wo in der Nacht am Dom die oben abgebildete Lichtinstallation zu sehen war) zog die Polizei am frühen Neujahrsmorgen eine erste verhalten positive Bilanz. 1500 Beamte waren im Einsatz und führten vermehrt Personenkontrollen durch. Am Hauptbahnhof setzten Polizisten mehrere hundert verdächtige Männer fest, vornehmlich nordafrikanischer Herkunft. Weitere 300 Personen wurden am Deutzer Bahnhof aus einem Zug geholt und überprüft.

Am frühen Neujahrsmorgen 2017 berichtete die Polizei von zwei gemeldeten Sexualstraftaten, bei denen Frauen angefasst und begrapscht worden seien. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, in dem anderen Fall seien die drei Täter noch flüchtig. Eine ausführliche Bilanz zur Nacht in Köln lesen Sie hier.

Auch in Düsseldorf war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am frühen Morgen meldete sie "keine herausragenden Einsätze". Das Böllerverbot wurde weitgehend eingehalten und war ein "voller Erfolg", darüber waren sich Ordnungsdienst und Polizei einig. Nur vereinzelt wurden Böller oder Raketen in der Verbotszone gezündet. Drei Frauen zeigten in der Nacht sexuelle Belästigungen an. Bei einer Festnahme wurde eine Polizistin verletzt. Eine ausführliche Bilanz der Nacht in Düsseldorf lesen Sie hier.

(lsa/sg)