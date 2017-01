später lesen Silvester-Unfälle Böller reißt Mann in Mülheim drei Finger ab FOTO: Bretz, Andreas Teilen

Ein Böller hat in der Silvesternacht einem Mann in Mülheim an der Ruhr drei Finger abgerissen. Ein weiterer Mann habe ebenfalls eine Handverletzung erlitten, ein dritter wurde mit Verdacht eines geplatzten Trommelfells in eine Essener Spezialklinik gebracht.