Probealarm Sirenen heulen in mehreren Städten in NRW 2018-04-07

Am Samstagmittag wird in zahlreichen Städten in NRW lautes Sirenengeheul zu hören sein. Dabei handelt es sich um einen Probelalarm.

