So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Mönchengladbach haben die meisten Kindertagesstätten von 7.30 Uhr bis 16.30 geöffnet, wie das Jugendamt mitteilt. Von den insgesamt 133 Kitas haben 10 Einrichtungen bis 17 Uhr und zwei Einrichtungen bis 17.30 Uhr geöffnet. Hinzu kommen sieben KitaPlus mit flexiblen Öffnungszeiten, die für eine bestimmte Platzzahl individuell und auch länger als 17 Uhr angeboten werden. Schließlich hat im Zusammenhang mit den Abstimmungsgesprächen zum Thema KitaPlus eine Reihe von Trägern, die regulär vor 17 Uhr schließen, angegeben, bei Bedarf auch längere Betreuungszeiten anzubieten. Man kann in Gladbach zwischen 25,35 und 45 Stunden die Woche entscheiden. Am gefragtesten seien 35 Stunden Betreuung pro Woche (über Mittag) und 45 Stunden.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Willich gibt es 24 Einrichtungen, jeweils zwölf in freier und in städtischer Trägerschaft. Zwei Kitas haben bis 18 Uhr geöffnet: die betriebsnahe, private Einrichtung „Glückskinder“ sowie die städtische Einrichtung „Bullerbü“. In der Stadt Tönisvorst haben von fünf städtischen Einrichtungen nur zwei Randzeiten-Angebote. Normal laufen die Einrichtungen bis 16.30, eine bis 17 Uhr. Die Familienzentren "Villa Gänseblümchen" und "Dreikäsehoch" bieten eine Öffnung von 16.30 bis 18.30 Uhr an. An beiden Einrichtungen werden sie aber zurzeit nicht nachgefragt.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Nettetal gibt es 17 Kitas: Nur drei bieten Öffnungszeiten bis 16.45 oder 17 Uhr an. Das sind das Familienzentrum der DRK in Lobberich, die Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde Hinsbeck und die Kita ViaNobis.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Wesel gibt es 32 Einrichtungen. Die Öffnungszeiten bewegen sich in der Regel zwischen 7 Uhr und 16.30. Einige Einrichtungen schließen freitags auch schon um 15 Uhr. Neben "Kiek in den Busch" ist das "Abenteuerland" die einzige Einrichtung, die die Betreuung bis 17 Uhr anbietet und bei Bedarf auch Betreuung ab 6 Uhr und bis 19 Uhr möglich macht. Zusätzlicher Bedarf bei Eltern wird nach Möglichkeit über Randzeitenbetreuung in der Kindertagespflege abgedeckt. In Emmerich haben die Kitas bis längstens 16.30 Uhr geöffnet, in Rees bis 17 Uhr.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Dinslaken gibt es 31 Kindertagesstätten, davon haben zehn Kitas bis 17 Uhr geöffnet. Etliche bis 16.15 oder 16.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind nicht geändert worden, wie Stadtsprecher Horst Dickhäuser sagte. In Voerde gibt es 14 Kitas, die maximal bis 17 Uhr geöffnet haben. Die Öffnungszeiten in Voerde sind nicht reduziert worden, wie Bürgermeister Dirk Haarmann sagte. In der Gemeinde Hünxe gibt es sechs Kitas, die bis 16 oder 16.30 Uhr geöffnet haben. Auch in Voerde sind die Öffnungszeiten nicht runtergefahren worden, wie Anja Schulte, Pressesprecherin des zuständigen Kreises Wesel.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Kleve hat keine der 23 Kitas länger als 17 Uhr geöffnet. So ist es auch in Goch und Geldern. Die 17 Gocher Kitas machen alle spätestens um 17 Uhr zu. Geldern hat 18 Kitas, von denen keine länger als 17 Uhr auf hat. Dazu Hans-Peter Holterbosch vom Gelderner Jugendamt: „Wir haben den Bedarf an längeren Öffnungszeiten erkannt und arbeiten dran, das perspektivisch umzusetzen. Das Ziel ist, innerhalb von etwa zwei Jahren entsprechende Angebote zu schaffen.“

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Straelen gibt es acht Kitas, keine hat länger als 17 Uhr geöffnet. So ist es auch in Wachtendonk. Alle drei Kitas haben nicht länger als 17 Uhr geöffnet.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Issum und Kerken schließen die meisten Kitas ebenfalls um 17 Uhr. In Issum gibt es sechs Kindertagesstätten, zwei davon haben zumindest tageweise bis 17 Uhr geöffnet. Das ist der St.-Nikolaus-Kindergarten in Issum und St. Antonius in Sevelen. In Kerken gibt es sieben Kitas, keine hat bis 17 Uhr oder länger geöffnet.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Kevelaer gibt es 14 Kitas und keine hat länger als 17 Uhr auf. In Weeze gibt es fünf Kindergärten, auch die sind alle spätestens ab 17 Uhr zu.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Düsseldorf sind von 340 öffentlich geförderten Kitas im Stadtgebiet sind 56 um sieben oder früher als sieben Uhr geöffnet und an 36 Standorten werden Mädchen und Jungen auch länger als 17 Uhr betreut, teilt der Jugenddezernent Burkhard Hintzsche mit. Das Gros dieser Kitas sei bis 18 Uhr offen. In einem Fall ende die Betreuung erst um 19.30 Uhr. Zudem gebe es die organisierte Anschlussbetreuung bei Tagesmüttern (107 Kinder), die freilich kostenpflichtig sei.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Ratingen gibt es 45 Kitas, zwei davon haben länger als bis 17 Uhr geöffnet. Für Eltern, die über die Betreuungszeit der Kitas hinaus Bedarf haben, gibt es die Möglichkeit einer Randzeiten-Betreuung durch die Kindertagespflege.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet Die 27 Kindertagesstätten in Meerbusch, sowohl die städtischen als auch die von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und von gemeinnützigen Organisationen getragenen Kitas, bieten eine Betreuung der Kinder bis 17 Uhr an. Auch die privat geführten Kitas schließen spätestens um 17 Uhr. Die Ausnahme stellt der internationale Privatkindergarten „Mobile“ in Büderich dar, der montags bis freitags von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet ist.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Duisburg gibt es 114 Kindertagesstätten, zwei davon haben bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten seien in der letzten Zeit aber konstant geblieben, so die Stadt.

So lange haben die Kitas in der Region geöffnet In Langenfeld gibt es 27 Kindertagesstätten. Außer dem Waldkindergarten "Waldzwerge" (geöffnet: 7.30-14.30) und der "Zwergvilla Langenfeld"(geöffnet: 7.00 bis 16.00) sind alle Kitas bis 17 Uhr geöffnet. In Monheim gibt es 15 Kindertageseinrichtungen sind vorhanden. Nur die Kita der Awo an der Geschwister-Scholl-Straße 69 hat von 7 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Alle restlichen Kitas haben bis 14.30 Uhr, 16.15 Uhr oder 16.30 Uhr geöffnet.