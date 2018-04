Wetter in NRW

Nichts mit Aprilwetter: Der Monat, der sonst für sein besonders wechselhaftes Wetter bekannt ist, zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Dann können die Temperaturen im Rheinland bis auf 25 Grad steigen.

Nachdem am Samstagabend zunächst noch eine Regenfront durch NRW gezogen ist, bringt der Sonntag besseres Wetter. Am Vormittag kann es noch bewölkt sein, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen auf Anfrage.

Am Sonntagnachmittag soll sich dann aber zunehmend die Sonne durchsetzen. Und das bleibt auch zu Beginn der kommenden Woche so. "Derzeit sieht es danach aus, dass uns sonnige und warme Tage erwarten", sagt der Wetterfachmann. "Die Temperaturen können in Düsseldorf und der Kölner Bucht auf bis zu 25 Grad steigen. Im Bergischen liegen die Werte ein paar Grad darunter."

Verantwortlich für das schöne Wetter in den nächsten Tagen ist ein Hochdruckgebiet, das über Nordeuropa liegt. Deutschland liegt am Rand des Hochdruckgebietes und profitiert von einem leichten Nord-Ost-Wind, der trockene Luftmassen bringt.