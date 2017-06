später lesen A52 in Essen Sockel für Baustellenschild auf fahrendes Auto geworfen 2017-06-13T07:17+0200 2017-06-13T07:08+0200

In der Nacht zu Dienstag wurde ein Teil einer Baustellenbeschilderung von einer Autobahnbrücke an der A52 in Essen auf ein fahrendes Auto geworfen. Die beiden Insassen überlebten den Angriff unverletzt. Die Ermittlungen laufen.