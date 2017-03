später lesen Mülheim Sohn greift Vater mit Messer an – Lebensgefahr 2017-03-18T09:54+0100 2017-03-18T09:54+0100

Ein Mann hat in Mülheim an der Ruhr seinen Vater mit einem Messer attackiert. Der Vater schwebt nun in Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Sohn fest. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.