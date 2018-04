Der April kann auch Sommer: 28 Grad in Köln, 29 Grad in Düsseldorf und keine Wolke am Himmel. So zeigt sich der Donnerstag. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass im Rheinland ein Temperaturenrekord aufgestellt wurde.

"30 Grad haben wir wohl nicht erreicht, aber wir sind vielerorts nah rangekommen", sagt Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, unserer Redaktion. Am Köln-Bonner Flughafen wurden 28 Grad gemessen, in Essen 28,2, in Wuppertal 28,7 und in Düsseldorf und Weeze gar 29 Grad. "Das sind noch vorläufige Werte", betont Witt. Die genauen Höchsttemperaturen des Tages werden erst am späten Abend vorliegen. "Aber 27 bis 29 Grad wurden in weiten Teilen des Rheinlandes sicher erreicht."

In der sogenannten zweiten April-Dekade, also den Tagen zwischen dem 11. und 20. April, war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie so warm. "Wir können also davon ausgehen, dass wir den Rekord eingestellt haben", sagt Witt. "Auf jeden Fall war das heute ein sehr warmer Tag, solche Temperaturen kommen selten vor in dieser Jahreszeit."

Freitag und Samstag noch schön, Sonntag Schauer

Der Donnerstag war dem Meteorologen zufolge der vorerst wärmste Tag. Für Freitag erwartet er Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad, allerdings mit "der ein oder anderen Quellwolke am Himmel und einem Wind aus nördlicher Richtung". Der Samstag wird zwar etwas kühler, aber mit 23 bis 27 Grad immer noch warm für diese Jahreszeit.

Am Sonntag wird sich das Wetter dann voraussichtlich ändern. "Wir erwarten 25 bis 27 Grad, was ja wieder etwas wärmer wäre als der Samstag. Allerdings kündigen sich für den Nachmittag Schauer an, die für Abkühlung sorgen werden", sagt Witt. Wann die Schauer genau kommen, sei nicht absehbar.

"Wer kann, sollte also die schönen Tage bis einschließlich Samstag nutzen", sagt Witt. "Und am Sonntag den Blick nach oben halten."

Hier lesen Sie, in welchen Freibädern in der Region Sie das tolle Wetter genießen können.

(lsa)