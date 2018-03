Unbekannte haben in Spenge im Kreis Herford einen Geldautomaten gesprengt. Dabei setzten sie im Stockwerk über dem Tatort eine Wohnung in Brand.

Wie Polizeisprecher Steven Haydon unserer Redaktion sagte, waren die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Lange Straße in Spenge in der Nacht durch einen lauten Knall geweckt worden. Wenige Minuten später folgte ein zweiter Knall. Ursache war eine Detonation in einem Vorbau des Hauses, in dem sich eine Servicestelle einer Bank befindet. Dort hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt.

Durch die Wucht der Detonation seien auch die Scheiben eines Juweliers zu Bruch gegangen. "Glasscherben und andere Splitter flogen 30 bis 40 Meter weit und beschädigten andere Gebäude und Fahrzeuge", sagte Haydon. In der Wohnung über dem Vorbau brach ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude ist einsturzgefährdet, der Vorbau, in dem sich der Geldautomat befand, muss laut Haydon abgerissen werden. Die Täter entkamen. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. "Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden. Wir konnten den Tatort noch nicht betreten", sagte der Polizeisprecher. Auch wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.

Die Polizei sucht die Täter und wertet dazu Hinweise von Zeugen aus.

(lsa/lnw)