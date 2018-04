später lesen Warnstreik in Düsseldorf Keine Stadtbahnen - Andrang auf wenige Busse FOTO: Helene Pawlitzki

Die Gewerkschaft Verdi streikt in NRW: Viele Bürger stellt das vor Probleme. Etwa die Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Am Mittwoch bleiben in Düsseldorf die Bahnen der Rheinbahn in den Depots. Wir berichten im Liveblog.