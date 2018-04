Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Dienstag und Mittwoch zum Streik im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Wir geben einen Überblick, welche Einrichtungen in welchen Städten mitmachen.

Köln

Bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) wird den ganzen Dienstag gestreikt. Dies bedeutet, dass Dienstag ab 3 Uhr keine Stadtbahnfahrten stattfinden und nur Buslinien fahren, die von Subunternehmen betrieben werden. Der Betrieb der KVB wird erst zum Beginn des nächsten Betriebstages, am Mittwoch, 11. April, wieder aufgenommen. Da am Dienstag auch in Bonn gestreikt wird, ruht der Verkehr auch auf den Stadtbahn-Linien 16 und 18, die gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB Bonn) betrieben werden.

Mehr als die Hälfte aller 226 städtischen Kitas wird am Dienstag bestreikt. Einige bieten einen Notfall-Betrieb an, nur wenige haben ganz normale Öffnungszeiten. Die Eltern wurden informiert.

Flughafen Köln-Bonn

Neben Frankfurt am Main, München und Bremen hat Verdi auch Mitarbeiter des Flughafens Köln/Bonn zum Streik aufgerufen. Seit Dienstagmorgen 8 Uhr streikt etwa die Flughafenfeuerwehr. Bis zum späten Vormittag wurden daher alle Flüge annulliert oder sie haben erhebliche Verspätung. Bereits zuvor waren 76 Flüge vorsorglich gestrichen worden. Lufthansa hatte auf der Strecke Köln/Bonn-München 12 Flüge (6 Starts/6 Landungen) annulliert, Eurowings 62 geplante Flüge aus dem Programm genommen (31 Starts, 31 Landungen), teilte der Flughafen mit.

Weitere Informationen erhalten Reisende auf den Webseiten der Airlines. Fluggäste sollen sich kurzfristig bei ihren Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern über den Status ihres Flugs informieren. Weitere Informationen gibt es unter www.koeln-bonn-airport.de.

Mönchengladbach

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst legt am Dienstag weite Teile Mönchengladbachs lahm. Der öffentliche Nahverkehr wird bestreikt. Wie die NEW mitteilte, wird der gesamte Schulbus- und Linienverkehr in Mönchengladbach eingestellt. Auch sämtliche Bäder der NEW in Mönchengladbach, Viersen und Tönisvorst sind geschlossen. Auch in städtischen Kitas wird am 10. und am 11. April gestreikt, wie die Stadt mitteilte. In den vom Streik betroffenen städtischen Kindertagesstätten kann die Betreuung an beiden Tagen eingeschränkt sein. Hiervon können auch die städtischen Lena-Gruppen und die Angebote der Familienzentren betroffen sein. In allen betroffenen Einrichtungen werden Notgruppen eingerichtet. Welche Kitas am Dienstag und Mittwoch in Mönchengladbach streiken, lesen Sie hier.

Düsseldorf

Viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus Düsseldorf fahren am heutigen Dienstag zu einer Großkundgebung nach Köln. Die Einschränkungen würden deutlich spürbar werden, wie Uwe Foullong, stellvertretender Verdi-Geschäftsführer, bestätigt.

Demnach sind die Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Stadtentwässerungsbetriebs, des LVR-Klinikums, der Agentur für Arbeit und des Jobcenters und der Deutschen Renten-Versicherung aufgerufen zu streiken.

Außerdem bleiben die Bäder geschlossen, ebenso das Kundenzentrum der Stadtwerke und die Recyclinghöfe der Awista. Die Mülltonnen werden auch nicht abgeholt. Eltern müssen sich darauf einstellen, dass die Kitas geschlossen sind. Das Personal von 105 Einrichtungen ist zur Teilnahme an der Kundgebung aufgerufen, ebenso die Mitarbeiter der Sparkassen und die Schul-Hausmeister.

Wie beim zurückliegenden Warnstreik streiken auch die Mitarbeiter der Rheinoper. Dort standen aber regulär keine Aufführungen auf dem Programm. Wie das Schauspielhaus auf Anfrage mitteilte, finden trotz Streiks alle Vorstellungen statt. Der Wildpark in Grafenberg bleibt geschlossen. Außerdem wird am Mittwoch die Rheinbahn bestreikt. Nur einige wenige Buslinien werden fahren. Welche das sind, lesen Sie hier.

Flughafen Düsseldorf

Der Düsseldorfer Flughafen ist nicht vom Streik betroffen. Bekannt sind Streikaktivitäten nur an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln/Bonn und Bremen. Der Flughafen empfiehlt Passagieren, die am Dienstag von Düsseldorf über Frankfurt oder München fliegen wollen, sich vorab auf den Webseiten der Flughäfen aktuelle Informationen über ihren Flug einzuholen.

Duisburg

Laut dem Duisburger Verdi-Chef Thomas Keuer wird der Streik auch in Duisburg wieder in besonderem Maße die Pendler treffen. Im Gegensatz zur Aktion vor rund drei Wochen werden die DVG-Mitarbeiter ihre Arbeit am Dienstag überhaupt nicht aufnehmen. "Die DVG streikt von Betriebsbeginn bis 24 Uhr", sagt Keuer. Neben den Mitarbeitern der Stadt - unter anderem beim Ordnungsamt und in den Bezirksämtern - sind auch Beschäftigte der Sparkassen, die Wasser- und Schifffahrtverwaltung, die Schleuse Meiderich, Beschäftigte des Jobcenters und die Beschäftigten der Stadtwerke zum Streik aufgerufen.

Dieses Mal werden sich die kompletten Wirtschaftbetriebe an den Ausständen beteiligen, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. Das schließt auch die Müllkolonnen des kommunalen Unternehmens ein, die beim Streik vor drei Wochen noch ausgenommen waren.

Remscheid

Es ist damit zu rechnen, dass in Remscheid wie beim ersten Warnstreik im März große Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt sind. Kitas bleiben geschlossen, Feuerwehr- und Rettungskräfte stellen nur einen Notdienst sicher. Auch Mitarbeiter in den Krankenhäusern und Altenheimen hat die Gewerkschaft Komba aufgerufen, sich an dem zweiten Warnstreik zu beteiligen.

Solingen

In Solingen sind mehrere tausend Arbeitnehmer angehalten, ihre Arbeit für 24 Stunden niederzulegen - wobei diesmal nicht mehr nur die Busse und die Kindertagesstätten betroffen sein werden. Am Dienstag sollen auch die Mülllastwagen der Technischen Betriebe Solingen (TBS) in ihren Depots bleiben. Darüber hinaus ist geplant, das Städtische Klinikum in die Warnstreiks einzubeziehen.

Leverkusen

In Leverkusen werden sich Bürger auf verlängerte Wartezeiten in den Ämtern und am Klinikum einstellen müssen. "Kleinere Einschränkungen" erwartet Gewerkschaftssekretär Volker Wenner auch bei der Wupsi. Ob städtische Kitas in Leverkusen betroffen sind, war zunächst unklar, die Kitaleitungen würden alle Eltern informieren, hieß es.

Neuss

In Neuss streikt die Rheinbahn am Mittwoch für 24 Stunden. Das kündigte das Unternehmen am Montagnachmittag an. Demnach betrifft der Streik alle U-Bahn- und Straßenbahnlinien sowie die meisten Buslinien in Neuss. Der Streik beginnt um 3 Uhr und betrifft das komplette Netz der Rheinbahn. So sind auch die Städte Düsseldorf, Mettmann, Meerbusch, Duisburg, Krefeld und Ratingen betroffen.

Einige Buslinien sollen durch Fremd- und Tochterunternehmen trotzdem fahren. Allerdings gibt die Rheinbahn keine Gewähr, dass die Linien auch fahren. Zwar "im gewohnten Takt, aber nicht nach Fahrplan", wie das Unternehmen mitteilte.

Grevenbroich

In mindestens acht Kitas wird es am Mittwoch zu Warnstreiks kommen. Das sagte Rathaussprecher Robert Jordan. Mit Schließungen müsse in den Familienzentren Elsen und Wevelinghoven sowie in den Tagesstätten Orken, Neurath, Langwaden, Gustorf sowie am Hartmannweg und im Buckau-Viertel gerechnet werden. Insgesamt 42 Mitarbeiterinnen sind nach jetzigem Stand beteiligt.

Kaarst

Am Mittwoch werden vier städtische Kaarster Kitas bestreikt. Die Stadt bemüht sich um Notgruppen, in denen die Kinder an diesem Tag betreut werden. In den kirchlich geführten Kitas läuft der Betrieb normal.

Jüchen

Auch in Jüchen wird in fast allen Kindertagesstätten gestreikt. Eltern, die ihr Kind am 11. April zu Hause betreuen können, müssen diese bis spätestens Montag abmelden. Möglicherweise wird sich der Streik über weitere Tage ziehen - allerdings sind dann nur die Unter-Dreijährigen (U3) betroffen. Anspruch auf einen Notfallplatz haben in Jüchen Alleinerziehende, die montags bis freitags mit mindestens 20 Wochenstunden arbeiten, und Eltern, die gemeinsam mindestens 60 Wochenstunden beschäftigt sind.

Krefeld

Unter anderem in Krefeld, Tönisvorst, Viersen und weiteren Kommunen werden sich die Stadtverwaltungen an den Warnstreiks beteiligen. In zahlreichen Kindertagesstätten sollen Notgruppen gebildet werden. Es ist damit zu rechnen, dass es zu Störungen des Betriebsablaufes in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes kommen wird. Genaueres wird am Montag bekannt.

Kreis Mettmann

Hier sind die Beschäftigten der Stadt- und Kreisverwaltung, der Agentur für Arbeit sowie des Jobcenters aufgerufen zu streiken. In Hilden streiken die Arbeitnehmer der Stadtwerke. In Langenfeld wird das LVR-Klinikum betreikt, in Monheim die Bahnen.

