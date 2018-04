später lesen Streik bei der Düsseldorfer Rheinbahn Pendler brauchen rund 50 Prozent mehr Zeit für den Arbeitsweg FOTO: Helene Pawlitzki

Warnstreik in NRW: Am Mittwoch steht die Rheinbahn in Düsseldorf weitgehend still. Viele Pendler stiegen aufs Auto um, es gab Gedränge in den wenige Bussen. Hier gibt es das Protokoll des Morgens zum Nachlesen.