Ein Streit zweier Familien hat am Mittwochabend in Essen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Rund zehn Menschen waren nach Polizeiangaben an der Auseinandersetzung beteiligt. Grund waren private Streitigkeiten.