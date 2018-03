später lesen Studie Emscher und Ruhr stark mit winzigen Plastikteilchen belastet FOTO: dpa, a fgj FOTO: dpa, a fgj 2018-03-15T16:20+0100 2018-03-15T16:20+0100

Immer mehr und überall Plastik: Nicht nur im Sand am Strand oder im Magen von Fischen. Auch die Oberfläche von Flüssen ist betroffen. In einer Pilotstudie haben NRW und vier weitere Bundesländer das Vorkommen von Plastikmüllpartikeln in Fließgewässern untersucht.