Die Sperrung der A1 bei Münster am Montag hat viele Autofahrer Nerven gekostet: Stundenlang hingen sie im Stau fest. Wie rüstet man sich für so einen Extremfall? Hier sind sieben Tipps, passend zur Oster-Reisewelle. Von Olivia Konieczny

Rund 2000 Autofahrer steckten am Montag nach einem Unfall auf der A1 bei Münster bis zu sieben Stunden lang auf der Autobahn fest. Die Feuerwehr musste die Menschen mit Getränken und Nahrung versorgen. So ein Verkehrsinfarkt ist natürlich der Extremfall - doch voll dürfte es auf vielen deutschen Autobahnen ab Freitag auch so werden. Die Reisewelle zum Beginn der Osterferien steht an. Eine ADAC-Sprecherin gibt Tipps, mit denen Sie jeden Stau überstehen - selbst, wenn es mal sieben Stunden dauern sollte.