Kindsmord in Herne

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindsmörder Marcel H. hat die Polizei in Herne eine Person festgenommen. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich dabei wahrscheinlich um den Gesuchten handeln.

Wie eine Sprecherin der Dortmunder Polizei unserer Redaktion bestätigte, fand der Zugriff in Herne statt. Derzeit werde die Identität des Verhafteten überprüft. Es sei aber wahrscheinlich, dass es sich um den Gesuchten handelt.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem waren eine Schule in Wetter (Ruhr) und ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - beides vergeblich.

Der neun Jahre alte Jaden war dort am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. H. soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

(dpa)