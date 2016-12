Die Bonner Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp wird ihren Vertrag nicht verlängern und das Haus 2018 verlassen. Ihren Abschied begründete sie am Donnerstag auch mit der anhaltenden Sparpolitik.

Die "stetig fortschreitenden Kürzungen im künstlerischen Bereich" machten eine Fortführung ihres Konzeptes nicht mehr möglich, teilte sie mit. Bramkamp ist seit 2013 Schauspieldirektorin am Theater Bonn.

Generalintendant Bernhard Helmich erklärte: "Ich bedaure sehr, dass Frau Bramkamp die kommenden schwierigen Schritte weiterer Einsparungen nicht mitgehen kann und habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung." Bramkamps Arbeit im Schauspiel strahle weit über Bonn hinaus. Um die Nachfolge zu regeln, bleibe ausreichend Zeit, sagte Helmich.

Nach Angaben des Theaters war in der vergangenen Spielzeit 2015/16 die bisher höchste Auslastung unter Bramkamps Leitung erreicht worden. Es sei eine der einnahmestärksten Spielzeiten in der Geschichte des Bonner Schauspiels überhaupt gewesen. Bramkamp habe ein junges, spielfreudiges Ensemble nach Bonn gebracht und ein modernes Schauspielrepertoire etabliert. Viele Inszenierungen hätten brisante Themen aufgegriffen, etwa die Auseinandersetzung mit der Realität Bonner Muslime, die Rechtsradikalisierung schlagender Verbindungen oder die gesellschaftspolitische Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in einem Bonner Gymnasium.

