Thüringen Zwei Frauen aus NRW sterben bei Unfall nahe Oberhof 2018-03-16T21:35+0100

Auf einer Landstraße in Thüringen sind zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben sind sie am späten Freitagnachmittag mit ihrem Kleinwagen in einer Rechtskurve bei Oberhof frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.