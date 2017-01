Das Sturmtief "Egon" hat vor allem in den Höhenlagen in Nordrhein-Westfalen Schnee gebarcht: Bei Blankenheim in der Eifel fahren am Freitag, 13. Januar 2017, Autos über eine geschlossene Schneedecke auf der A1.

