Den einen ist Weihnachten wichtig, den anderen Ostern. Und dann gibt es Leute wie Sara Rössig (24) und ihren Freund Keven (27). Für die findet eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres immer am ersten Sonntag im Februar statt: Super Bowl Sunday, der Tag, an dem die US-amerikanische National Football League (NFL) ihr Finale ausspielt. "Das ist Pflichtprogramm", sagt Sara. Dass Keven auch gleich noch seinen Geburtstag Anfang Februar mitfeiern kann, ist ein netter Bonus.

Spareribs, Bier und American Football

Jedes Jahr nehmen sich die Speditionskauffrau und der selbstständige Einzelhändler aus Düsseldorf-Wersten extra Urlaub. "Und dann wird gebastelt, beklebt, gekocht... alles im amerikanischen Stil." Dabei entstehen Glanzstücke wie die selbstgebastelte Dip-Schale in Form eines Football-Feldes. Zu essen gibt es klassisch amerikanisch Chickenwings oder Spareribs. Nur zum amerikanischen Bier können Sara und Keven sich nicht durchringen: "Das schmeckt nicht."

Um die 15 Gäste kommen jedes Jahr, mehr passen nicht in die Wohnung. Sara und Keven ist das trotzdem lieber, als in der Kneipe Super Bowl zu gucken: "Da darf man nicht so laut grölen wie bei uns zu Hause." Das Angebot an Super-Bowl-Partys nimmt aber von Jahr zu Jahr zu. Besonders die Football-Vereine richten oft größere Events aus. Tipps für Partys in der Region haben wir hier zusammen gestellt.

Vor etwa zehn Jahren hat Keven Sara mit dem Football-Fieber angesteckt, denn er spielt selbst schon lange Vereins-Football. Einige Jahre war er Defense End bei den Düsseldorf Panther, inzwischen spielt er in Wuppertal. 250 Euro investiert das Paar jedes Jahr in einen NFL Season Pass, um alle Spiele mit Originalkommentar sehen zu können und Zugriff auf das Informationsangebot der NFL zu haben.

Das Finale wird allerdings auch im deutschen Fernsehen frei übertragen (hier gibt es Infos dazu). Wie immer wird es spät, das Spiel startet gegen 22.55 Uhr. Aber egal: "Dann wird vorgeschlafen", sagt Sara. Weil nicht alle Freunde so fit im Englischen sind, zeigen Sara und Keven die deutsche Übertragung - "auch wenn die Kommentatoren da nicht sooo toll sind." Hauptsache, die berühmten Super-Bowl-Werbespots sind zu sehen - und natürlich die Halbzeitshow. "Die ist jedes Jahr ein Highlight."