Vierter Toter nach Amokfahrt von Münster: 74-Jähriger stirbt an Verletzungen im Krankenhaus

Knapp drei Wochen nach der Amokfahrt von Münster gibt es einen vierten Toten. Ein 74-jähriger Mann aus dem westfälischen Hamm sei an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Am 7. April war ein 48-Jähriger mit einem Campingbus in eine Menschenmenge in der Münsteraner Innenstadt gerast. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, über 20 wurden verletzt. Anschließend erschoss sich der Mann. Mit dem Mann, der nun seinen Verletzungen erlag, sind in Folge der Todesfahrt insgesamt vier Menschen gestorben.

(eler/lnw)