Frau stirbt in Lübbecke: Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Ostwestfalen

2017-01-11

An einem Bahnübergang in Ostwestfalen, der gerade mit einer Schrankenanlage sicherer gemacht werden soll, ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie stieß am Mittwoch mit einer Regionalbahn zusammen und erlitt tödliche Verletzungen.